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富邦悍將24日公布教練團名單 丘總將首度露面

2021/12/23 16:29
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中華職棒富邦悍將隊即將在明天召開記者會公布完整教練團名單，從球季結束後一直成為話題的人事變動傳聞將告一段落，新任總教練丘昌榮將首度身披悍將球衣公開露面。

中職今年球季結束後，富邦悍將人事風波不斷，先是原本的領隊蔡承儒將卸下領隊職務，由林華韋接任，自明年2月起正式生效。之後林華韋宣布原本的總教練洪一中轉任顧問，新任總教練由原中信兄弟首席教練丘昌榮接任。

丘昌榮接任悍將教頭之後，當務之急就是組織教練團，之前就有傳出兄弟的內野教練黃泰龍也會一起轉戰悍將。中職20日舉辦頒獎典禮時，黃泰龍曾坦言，自己在親情和兄弟情之間糾結，跟兩隊球團都還在談，不過據了解，黃泰龍有非常高的機會接任悍將教練職務。

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悍將今天發布採訪通知，明天將舉行2022年教練團公布記者會，因此悍將的人事變動將告一段落，丘昌榮將在確定接任教頭之後首度公開露面，另外新任二軍總教練人選也會到現場亮相，即將接任領隊的林華韋、副領隊陳昭如也都會出席。

之前已經有部分確定的教練團異動，包括悍將球團已經證實原二軍首席教練陳瑞振請辭；還有原本的體能教練朱偉銘之前曾在個人臉書證實，11月初時已經向球團表達自己的人生規劃，離開悍將後將自己開設訓練中心。（編輯：張芷瑄）1101223

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