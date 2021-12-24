台灣大哥大女子公開賽 徐薇淩以1桿之差封后

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣旅美高球好手徐薇淩今天在台灣大哥大女子公開賽最終輪，靠著第16洞短切抓下關鍵小鳥，最終以低於標準3桿的213桿、1桿之差擊敗17歲業餘小將黃亭瑄封后。

總獎金新台幣500萬元的2021台灣大哥大女子公開賽，是今年台灣女子職業高爾夫巡迴賽的封關戰，旅美好手包括徐薇淩、李旻等名將都有參戰。

徐薇淩上一次在台灣奪冠，是2017年的中信女子公開賽，今年則是她相隔4年後再次於台灣捧起冠軍金盃，她開心地說：「參加台灣大哥大女子公開賽好幾年來，每次都差最後的臨門一腳，這次終於贏了。」

前2回合打完，徐薇淩僅落後領先者1桿，今天前9洞她表現穩健，進帳2鳥、只有1柏忌，一度躍居榜首；不過與她同組的高二學生黃亭瑄，第10洞開胡抓鳥後追上徐薇淩。

接下來爭冠進入白熱化，直到關鍵的第16洞，徐薇淩開球掉進果嶺右邊長草，黃亭瑄則穩穩放上果嶺，沒想到徐薇淩隨即一桿直接短切進洞，射下小鳥；反觀黃亭瑄博蒂長推桿未進後，短推也意外失手，最後失望地吞下柏忌，兩人桿數頓時拉開成2桿。

最後2洞黃亭瑄都持平保Par，而徐薇淩雖在收尾的第18洞再吞柏忌，仍讓她以1桿之差守住獎盃與90萬的冠軍獎金。

徐薇淩奪冠完美地結束今年球季，接下來她將參加明年1月的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，3月初從新加坡匯豐銀行世界錦標賽開始2022年美巡賽球季。（編輯：張芷瑄）1101224