中職球員工會回饋列車 首站從港湖出發
2021/12/25 18:28（12/25 19:36 更新）
中華職棒球員工會回饋列車首站從台北市「港湖社區棒球站」出發，25日在彩虹河濱公園舉辦活動，邀請職棒球星與港湖社區棒球隊球員一同進行趣味遊戲，勉勵小朋友持續努力，成為未來明日之星。中央社記者裴禛攝 110年12月25日
（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒球員工會今天在彩虹河濱公園舉辦回饋列車，首站從台北市「港湖社區棒球站」出發，在工會理事長周思齊帶領下，高國輝、陽耀勳、吳東融、胡智為一起和棒球隊互動。
中職球員工會今天舉辦的回饋列車活動，由5名球星擔任關主與小朋友玩遊戲，開幕式有台北市副市長蔡炳坤出席，另外立法委員邱顯智、高嘉瑜、賴香伶、林昶佐也到場支持。
港湖社區棒球隊是北台灣最具規模的社區球隊之一，成軍10年來，曾在去年諸羅山盃全國少棒賽闖進16強，為16強中唯一晉級的社區少棒隊，加上現有的青少棒、青棒及OB隊，團隊陣容十分壯盛。
球員工會發言人趙子維表示，參考美、日、韓等棒球強權，社區棒球是棒球產業發展中重要的一環，選手從小從社區棒球隊啟蒙，在求學階段可以兼顧學業及球技，投入職業後才能對生涯做出更成熟、多元的規劃，與台灣現今科班養成模式大不相同，期盼政府能夠擴大支持社區型運動團體。
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開幕活動啟航後，球員工會將搭配「海洋教育」、「偏鄉服務」、「樂齡關懷」及「文化探索」等主題陸續到訪宜蘭、花蓮、彰化、新北、嘉義以及台東綠島，繼續駛入台灣各個角落。
球員工會發布的新聞稿提到，由國泰世華銀行贊助的回饋列車即將邁向第10年，國泰也發揮金融本業職能，與球員工會合作的防賭信託基金截至今日，參與的現役球員約220人，信託資產規模超過新台幣1.55億，且仍在持續成長中。（編輯：卞金峰）1101225
中華職棒球員工會回饋列車啟動，首站從台北市「港湖社區棒球站」出發，25日在彩虹河濱公園舉辦活動，台北市副市長蔡炳坤（中）、國泰世華銀行副總經理張經理（左3）出席支持，球員工會理事長周思齊（右3）率球星高國輝（左）、吳東融（左2）、陽耀勳（右2）、胡智為（右）與小球員同樂。中央社記者裴禛攝 110年12月25日
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