HBL錦和扮黑馬 外卡驟死戰與東山爭8強門票

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110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組外卡賽首戰27日在高雄巨蛋登場，錦和高中首度挑戰HBL男甲級以黑馬之姿闖進複賽，靠著李祐哲（持球者）得17分，以76比55擊敗宜蘭高中，將與東山高中爭奪8強門票。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月27日

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）首度挑戰高中籃球聯賽HBL男甲級的錦和高中，本季以黑馬之姿闖進複賽，今天外卡賽首戰面對宜蘭高中，以76比55過關，明天將與東山高中爭奪8強門票。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組南山高中、松山高中、泰山高中、光復高中、能仁家商、東泰高中等6隊提前晉級8強，外卡賽首戰今天在高雄巨蛋登場。

張立杰今年3月接下錦和高中男籃兵符，率領原先在HBL乙級打拚的錦和，首次挑戰甲級舞台，從資格賽、預賽一路過關斬將挺進複賽。

錦和複賽被分到有「死亡之組」之稱的A組，與南山、松山、泰山、東山、治平高中同組，苦吞5連敗，在A組排名敬陪末座。

A組第6的錦和今天對決B組第5的宜蘭高中，首節就火力全開，攻下30分，李祐哲個人獨攬12分，儘管次節火力稍減，仍以46比29領先，並一路維持雙位數領先優勢到最後，以21分差勝出，複賽階段首勝開張，李祐哲進帳全隊最多的17分。

錦和外卡驟死戰將與A組第4的東山高中碰頭，決定8強門票誰屬，兩隊前一次在複賽交手，錦和以20分差輸球，明天將拚復仇。

另一場外卡賽治平高中與強恕高中之戰，治平全場飆進16記三分球，外線命中率近52%，最終就以78比64獲勝，治平陣中以戴翊表現最佳，拿下23分，包括6記三分球，率隊前進明天外卡最終戰，將對決B組第4的高苑工商。（編輯：李亨山）1101227