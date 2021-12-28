HBL外卡賽扳倒東山 錦和續寫黑馬傳奇首闖8強

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110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組複賽外卡驟死戰28日在高雄巨蛋登場，首度挑戰甲級的錦和高中延續黑馬傳奇，延長賽以76比70扳倒東山，隊史首闖8強，錦和黃書恩（右）扮演關鍵角色。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月28日

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）首度挑戰HBL男甲級錦和高中，本季前2次交手都輸給東山高中，今天延續黑馬傳奇，外卡驟死戰延長賽以76比70扳倒東山，隊史首闖8強；高苑工商則擊敗治平高中晉級。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組複賽外卡驟死戰今天在高雄巨蛋登場，決定哪2隊能搭上8強末班車。

過去待在HBL乙級戰場的錦和高中，今年首度叩關甲級，並通過資格賽和預賽考驗，一舉挺進複賽，儘管複賽吞下5連敗，但外卡賽首戰擊退宜蘭高中，今天外卡最終戰遭遇連續5屆晉級8強的東山高中。

錦和本季前2次對決東山，預賽以3分差輸球，複賽更以20分差落敗，苦吞對戰2連敗。

兩隊今天互有領先，一路激戰至第4節，仍數度戰成平手，錦和謝峻承倒數41.8秒三分球，率隊取得61比58領先，但東山隨後連得4分反超，錦和黃書恩關鍵時刻展現強心臟，2罰中1扳平，將比賽逼到延長賽。

東山延長賽一度靠著李欣翰3分打，握有2分領先優勢，但黃書恩延長賽後段再度挺身而出，不但完成3分打，隨後兩罰全進，幫助錦和以76比70迎接勝利，隊史首張8強門票到手。

錦和此役先發5人得分都達雙位數，陳鴻進拿下全隊最多的19分，球隊致勝功臣黃書恩進帳17分、8籃板。

另一場外卡驟死戰，高苑工商以84比71擊敗治平高中，搶下最後一張8強門票。

男子組8強隊伍全數出爐，除了錦和、高苑外，還有南山高中、松山高中、泰山高中、光復高中、能仁家商、東泰高中等6隊，8強賽事明年2月13日至20日將在新莊、板橋體育館登場。（編輯：張芷瑄）1101228