體育逆光天使展毅力 柔道新星林崇佑放眼奧運

柔道好手林崇佑29日出席110年度體育逆光飛翔天使宣傳影片首映暨專書發表會。2年前他成為台灣柔道史上在世界青少年柔道錦標賽奪金的第1人，下一個目標，他盼能在2028洛杉磯奧運摘金。中央社記者張新偉攝 110年12月29日

（中央社記者龍柏安台北29日電）來自台東單親家庭的柔道好手林崇佑從小由阿嬤帶大，2年前他成為台灣柔道史上，在世界青少年柔道錦標賽奪金的第1人，下一個目標，就是盼能在2028洛杉磯奧運摘金。

體育署今天舉辦110年度體育逆光飛翔天使宣傳影片首映暨專書發表會，邀請5名2020年總統教育獎體育類獲獎選手，他們無論在面對家庭困境，還是身體障礙，都展現出永不放棄的無畏精神，以及對生命的不凡毅力。

來自台東阿美族的林崇佑從國小2年級開始接觸柔道，由於對這項運動情有獨鍾，成績也突飛猛進，國中、高中共6年全中運，他就拿下5金、1銅，也是台灣男子60公斤級除「柔道男神」楊勇緯外，最具未來性的選手。

雖然來自單親家庭，但林崇佑樂天知足，他強調，相比其他人，他反倒是最平凡的人，他以患有罕病仍奮力與老天爺搏鬥的孫翊倫為例，「他們可以活出自我，看到他們才知道，其實有人比我們更辛苦。」

來自高雄大灣國中的孫翊倫因患有不知名的疾病，國一身高僅100公分，因脊椎側彎胸腔擠壓到心臟，只能靠著游泳擴胸延緩病情惡化。喜歡看書朗讀的他，擁有超乎這個年齡的早熟，而他最常掛在嘴邊的一句話就是：「時間不等人。」

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今天陪同出席的孫媽媽，看著坐在輪椅上的兒子說，在兒子身上，她看到了堅持，「孩子也不希望因為他的『與眾不同』，讓外界提前否定他的能力。」因為孫翊倫最大的夢想，就是希望發明一套協助肢障者的生活輔助系統。

來自南投旭光高中的空手道好手胡鑫，從小父母離異，是由阿嬤帶大，靠著空手道她找到人生的自信與方向，本月才在亞洲空手道錦標賽奪銀的辜翠萍，以及鍍銅名將谷筱霜，都是她的同門師姐，她也期許未來能在亞運摘金，接上師姐們的棒子。（編輯：張雅淨）1101229