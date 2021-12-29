NBA詹姆斯衛斯布魯克連袂大三元 湖人中止5連敗
2021/12/29 14:42（12/29 16:17 更新）
詹姆斯29日繳出「大三元」，帶領美國職籃NBA洛杉磯湖人中止5連敗。（圖取自twitter.com/Lakers）
（中央社休士頓28日綜合外電報導）詹姆斯（LeBron James）今天繳出「大三元」表現，激勵4位隊友各攻下至少20分，帶領美國職籃NBA洛杉磯湖人中止5連敗，132比123在豐田中心擊敗東道主休士頓火箭。
詹姆斯32分、11籃板及11助攻是他本季第三次「大三元」，隊友也十分爭氣，衛斯布魯克（Russell Westbrook）24分、12籃板、10助攻，本季第7次大三元，蒙克（Malik Monk）貢獻25分，替補上場的安東尼（Carmelo Anthony）斬獲24分。
兩隊打得難分難解，湖人在第4節倒數2分38秒時挑戰成功，替被吹妨礙中籃的詹姆斯平反，不但保住1分領先，氣勢也開始導向湖人，接下來安東尼接獲衛斯布魯克妙傳，底角投進三分球，就此拉開差距。
衛斯布魯克再抓下進攻籃板，讓詹姆斯得以投進兩次罰球，之後再兩度助攻詹姆斯籃下得手，助球隊帶走勝利，也讓火箭吞下5連敗。
火箭以格林（Jalen Green）得分最高，他今天貢獻的24分有14分是在第4節攻下。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101229
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