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NBA3/300

丹佛金塊受累疫情與傷兵 延期出戰金州勇士

2021/12/31 10:18
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天原定對戰丹佛金塊，但NBA在賽前數小時宣布，由於金塊受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和傷兵等影響，無法派出至少8名球員上場，決定將比賽延期。

法新社報導，金塊在NBA西區聯盟（Western Conference）目前戰績17勝16敗，暫居第5。除了疫情因素外，後衛莫里斯（Monte Morris）和瑞佛斯（Austin Rivers），以及前鋒高登（Aaron Gordon）受傷，也讓金塊大受影響。

勇士在西區聯盟與鳳凰城太陽同為27勝7敗，暫時並列第一。今天的比賽取消，讓勇士錯過一次獨占NBA本賽季迄今最佳戰績的機會。

這是NBA本賽季迄今第11場、也是兩天內第2場延期的比賽。邁阿密熱火29日也因無法達到最少參賽人數而延後與聖安東尼奧馬刺比賽。

NBA與美國許多地方一樣正致力因應疫情，超過120名球員和至少5名總教練被列入聯盟的COVID-19健康與安全協議名單。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1101231

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