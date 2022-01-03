曾宇慶大專棒球聯賽開轟 打出成績再挑戰職棒

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台東大學野手曾宇慶（圖）3日在大專棒球聯賽（公開一級）複賽再從輔仁大學投手蔡誥翔手中開轟，本次賽會2轟都是從蔡誥翔手中打出，曾宇慶希望打出成績，再次挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年1月3日

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（中央社記者謝靜雯台中3日電）台東大學野手曾宇慶打輔仁大學投手蔡誥翔特別有心得，今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽再從蔡誥翔手中開轟，本次賽會2轟都是打蔡誥翔，曾宇慶希望打出成績，再次挑戰中職選秀。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學今天與輔仁大學交手，台東大學野手曾宇慶5局敲出陽春砲，為個人本次賽會第2轟，而且2轟都是從蔡誥翔手中打出，曾宇慶笑說：「來什麼球打什麼球。」台東大學終場以3比5不敵輔仁大學，目前複賽戰績2勝2敗。

被問起為什麼專打蔡誥翔，曾宇慶笑說也不知道為什麼，兩次都是抓到失投的曲球，但今天打出去覺得仰角太高，所以還是全速衝刺，看到壘審比出全壘打手勢才知道有過牆。

曾宇慶的綽號是「阿牛」，高中教練劉義傳曾形容他個性像「台灣牛」，很實在、肯吃苦，休假的時候就回家幫忙務農，會插秧、割稻、灑農藥，練習也很認真。

曾宇慶笑說農具都很重，務農感覺也對下盤訓練有幫助，本來高中畢業時有去考西部大學，但還是不太習慣都市的步調，「待在鄉下比較舒服」。

曾宇慶2020年高中畢業時有參加中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，進到大學磨練，他希望可以持續進步，把成績打出來，之後還是會想要再拚看看中職選秀。（編輯：張雅淨）1110103