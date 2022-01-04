莫蘭特轟36分 灰熊賞籃網3連敗

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天靠著莫蘭特攻下36分的帶領，以118比104拿下勝利，也讓主場的布魯克林籃網吞下近期的3連敗。

剛獲選為西區單週最佳球員的莫蘭特（Ja Morant），今天打破李維茲（Bryant Reeves）、賈索兄弟（Pau and Marc Gasol）共同保持的紀錄，成為灰熊隊史第1個連4場比賽拿下至少30分的球員。

莫蘭特此役在第3節攻下18分，帶領灰熊打出單節40比26的攻勢，並在打完3節後，以96比73領先籃網。

莫蘭特這場比賽多在禁區拚搏，22次出手命中14球。

灰熊今天拿下5連勝，也讓籃網吞下本季新高的3連敗，陣中貝恩（Desmond Bane）在第4節獲得10分，整場比賽攻下29分。

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杜蘭特（Kevin Durant）今天找不到節奏，雖攻下26分，但24次出手僅命中8球，且8次在三分線外出手，有6球落空。哈登（James Harden）此役為籃網貢獻19分、8助攻，但14次出手只命中5球。

克萊克斯頓（Nic Claxton）為籃網挹注11分，布朗（Bruce Brown）和葛里芬（Blake Griffin）各獲10分，但米爾斯（Patty Mills）6次出手全部落空，整場比賽1分未得。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110104