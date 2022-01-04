職籃T1朱億宗肘擊對手頭部 罰2.5萬、禁賽1場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊球員朱億宗2日肘擊台中葳格太陽洋將桑尼頭部，成為聯盟史上首名被驅逐出場的球員，聯盟今天公告懲處，開罰朱億宗2.5萬元，並禁賽1場。

台灣啤酒英熊1月2日作客台體大體育館出戰台中太陽，第3節結束前4分46秒因台啤英熊朱億宗肘擊太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）頭部倒地，裁判當場吹判二級惡性犯規奪權出場，經即時重播系統（IRS）確認判決；台啤英熊儘管少了一名可用之兵，但最終仍以95比88帶走勝利。

聯盟今天表示，根據裁判規章規定，二級惡性犯規為攻擊性揮肘（接觸點在頸部以上）、揮拳、踹踢、膝擊等非籃球正常動作，或實質參與鬥毆者（不含離開板凳席區未動手者），除了達到奪權犯規，也將追罰新台幣2.5萬元，並記點惡性犯規2點。

規章規定，累計惡性犯規2點者，加罰禁賽1場，累計5點者，再加罰禁賽2場、累計6點（含）以上者，加罰禁賽3場。

聯盟表示，朱億宗除了被處以2.5萬元罰款外，也將禁賽1場，將在1月8日台啤英熊與台中太陽之戰執行。（編輯：李錫璋）1110104