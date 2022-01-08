富邦悍將與2名洋將完成簽約 野手霸帝士有日職經驗

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職富邦悍將今天宣布，與洋砲霸帝士、洋投范米特2名球員達成簽約共識，其中霸帝士曾經有日職經驗，轟出過62發全壘打。目前悍將已經與4名洋將完成簽約，可望於2月抵台。

30歲的霸帝士（暫譯，原名Xavier Batista）來自多明尼加，身高190公分體型魁梧，可勝任外野與一壘2個守備位置，右投右打。霸帝士在17歲時加入美職小熊隊小聯盟展開職業球員生涯；2016年加入日職廣島東洋鯉魚隊。

霸帝士在日職一軍3年累計出賽263場，轟出62支全壘打，2019年更以單季26轟的表現成為隊上全壘打王；去年在墨西哥聯盟出賽66場也擊出19支全壘打。悍將球團表示，霸帝士的長程砲火可望為悍將打線帶來強大奧援。

34歲的范米特（暫譯，原名Joe Van Meter）為美籍右投，2010年至2014年在美職小聯盟發展，2015年起轉往美國協會聯盟與大西洋聯盟。范米特於2019年在大西洋聯盟先發出賽24場、投144.2局，拿下10勝、全聯盟第一的2.30防禦率成績。

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悍將球團表示，范米特近年分別在多明尼加聯盟、加勒比循環賽與墨西哥聯盟出賽，並都成功幫助不同球隊拿下冠軍，經驗豐富的范米特將會是球隊倚重的外援戰力之一。

包括之前已完成談約的投手戰力優瑪、艾思凱，悍將目前已和4名外籍戰力完成簽約，分別為3投1野，並順利取得工作簽證列入中職首批來台專案申請名單，可望在2月全數抵台。悍將表示，後續球團仍會持續與其他外籍球員進行合約洽談，為今年全新球季準備。（編輯：張芷瑄）1110108