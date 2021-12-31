富邦悍將前副領隊沈鈺傑剛轉任顧問 請辭獲准離隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職富邦悍將宣布，顧問沈鈺傑因個人因素考量，向球團請辭獲准後於31日正式離隊。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職富邦悍將今天宣布，顧問沈鈺傑因個人因素考量，向球團請辭獲准後於今天正式離隊。沈鈺傑原本負責球探事務，今年升任副領隊，不過季末悍將進行改組，沈鈺傑才轉任顧問。

沈鈺傑在退役後擔任球探工作，去年是擔任悍將的發展部主管，統整球探、情蒐等工作；今年升任球團副領隊，主責球隊相關事務，以一、二軍戰力協調、農場與團隊戰力規劃補強、後勤團隊管理及國際交流為主要負責事務。

不過季末悍將進行人事改組，原本的領隊蔡承儒卸任，由林華韋接任新領隊，自明年2月起生效，另外原本的副領隊陳昭如繼續留任，另一名副領隊沈鈺傑則是轉任顧問，加上洪一中、郭泰源，悍將原本有3名顧問。

不過悍將今天發布訊息表示，沈鈺傑請辭獲准，從今天起正式離隊，悍將球團也表示，「富邦悍將感謝沈鈺傑多年來為球隊的貢獻與付出，也祝福他未來發展順遂。」（編輯：陳政偉）1101231