黃志雄接任奧運人協會理事長 盼擴大國際影響力

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曾在奧運跆拳道拿下1銀、1銅的黃志雄（圖）9日接任中華民國奧運人協會理事長，他表示，未來將持續培養人才加入國際組織，致力於擴大台灣奧運人的國際影響力。中央社記者張新偉攝 111年1月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）曾在奧運跆拳道項目拿下1銀、1銅的黃志雄今天接任中華民國奧運人協會理事長，他表示，未來將持續培養人才加入國際組織，致力於擴大台灣奧運人的國際影響力。

中華民國奧運人協會今天舉行交接典禮，中華奧會執委陳士魁擔任見證人，前跆拳道國手黃志雄接棒前冬奧國手翁明義，出任新任奧運人協會理事長一職，秘書長則由台師大教授李建興擔任。

現年45歲的黃志雄曾在2000年雪梨奧運摘下跆拳道銅牌，後來2004年再戰雅典奧運，禮讓跆拳道好手朱木炎，改參加第二量級，傳為佳話，並拿下銀牌。

「跆拳道運動影響我一生。」黃志雄表示，過去征戰奧運歷程，幫助他鍛鍊自身堅強意念和抗壓性，希望能將這股精神推廣至社會。

黃志雄指出，將在奧運人協會前幾年打下的良好基礎上持續努力，「讓奧運人在台灣有個溫暖的家，與世界奧林匹克大家庭接軌。」

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至於未來重點工作，黃志雄表示，除了持續培養人才加入國際組織、擴大台灣奧運人的國際影響力，也將延續社會關懷行動，並成立地方分會，就近照顧台灣奧運人，提供更多交流機會。

黃志雄表示，從1960年至今，參加過奧運的選手約400人，將鼓勵更多奧運人加入協會，會員數目前先朝100人努力，同時待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，協會也會規劃邀請世界知名奧運人來台交流。（編輯：張雅淨）1110109