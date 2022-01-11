111年全民運嘉縣舉辦 吉祥物太陽Q寶寶亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年全民運動會將於10月在嘉義縣登場，11日在縣府前廣場舉行籌備處揭牌典禮，吉祥物太陽Q寶寶Miss Q和Mr.Q搶先亮相，與朴子電音三太子一起熱舞。中央社記者蔡智明攝 111年1月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）111年全民運動會10月將在嘉義縣舉辦，今天上午在縣府前廣場舉行籌備處揭牌典禮，吉祥物太陽Q寶寶搶先亮相；嘉義縣舞蹈運動委員會示範表演13歲以下單、雙人舞，獲得滿堂采。

行政院體育署全民運動組組長呂忠仁、體育總會會長葉政彥、中華奧會副主席蔡賜爵、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人，今天都出席嘉義縣全民運籌備處揭牌典禮。吉祥物太陽Q寶寶Miss Q和Mr.Q搶先亮相，與朴子電音三太子一起熱舞。

嘉義縣舞蹈運動委員會更帶來精采競賽示範表演，分別就13歲以下單項雙人舞、單項單人舞、團體隊形舞演繹專業競賽，舞者在寒風中展現曼妙舞姿，獲得熱烈的掌聲。

新生代台語民謠歌手楊肅浩，現場演唱全民運主題曲「太陽之都」，歌詞交織台、國、英、鄒族語，搭配溫暖堅定唱腔，完整呈現島嶼文化多元脈絡。

故鄉在嘉義六腳的呂忠仁接受媒體聯訪表示，全運會10月8日至13日將在嘉義縣舉辦，全國有1萬多人齊聚嘉義競賽，到時嘉義人一定會展現熱情與活力歡迎大家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

翁章梁也表示，全民運「照起工」籌備中，嘉義人以辦喜事的心情歡迎全國好朋友來作客，此次主題「發光在嘉義」，就是希望來比賽的選手都能感受在地熱情，在賽場上發光發熱，吃、住都會好好招待。

嘉義縣教育處指出，全民運動會每2年舉辦1次，目的在於推廣全民運動，強調全民參與，競賽種類以非亞運、奧運項目為主，共計31項，比上屆增加5人制足球、定向越野及地面高爾夫，是有史以來辦理最多種類的一屆。（編輯：陳仁華）1110111

111年全民運動會將於10月在嘉義縣登場，11日在縣府前廣場舉行籌備處揭牌典禮，嘉義縣舞蹈運動委員會示範13歲以下單、雙人舞，獲得滿堂彩。中央社記者蔡智明攝 111年1月11日