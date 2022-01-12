網羅旅外、華裔球員助陣 台元瞄準WSBL冠軍

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）17日點燃戰火，國泰人壽將尋求12連霸，而台元紡織在網羅旅外球員黃品蓁與華裔球員宋佩欣後，教頭邱啟益喊話，目標就是冠軍。

中華民國籃球協會今天舉辦第17屆WSBL開賽記者會，新賽季將於1月17日揭開序幕，除了1月賽事在台北體育館進行外，3月至5月3日起的季後賽則全程在板橋體育館登場，而新賽季口號更取第17屆諧音「一起」，希望號召所有人加入這場歡樂的盛會。

世新大學的謝津宛提前挑戰WSBL舞台，第3屆選秀會被握有狀元籤的台電選中，成為選秀狀元，教練期盼她能成為新人中效率值最高、上場即能為球隊做出貢獻的球員，謝津宛則期許自己，把握有限上場時間、發揮長處，為球隊拿下勝利。

台元新賽季積極補強，找來旅外好手黃品蓁，也是台灣隊常客，她曾挑戰中國女子籃球聯賽（WCBA），2015年投入WCBA首次選秀會，成為WCBA史上首位狀元；這次回歸台灣籃壇，因有傷在身，台元也相當謹慎，教頭邱啟益透露，初期會嚴格控制上場時間，不超過20分鐘，希望黃品蓁身體狀況能在5月開打的季後賽調整至最高峰。

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WSBL本季首度開放華裔球員，台元網羅擁有全美大學體育聯盟第1級別（NCAA Division 1）資歷的華裔球員宋佩欣，身高176公分。邱啟益表示，宋佩欣偏向定點射手，有助於提高鋒線高度，但因還沒有拿到工作證，無法參與團隊練習，預計工作證最快本週核發，有機會趕上第1循環賽事上陣，若來不及，可能等到第2循環才會亮相。

台元上季以亞軍作收，新賽季戰力升級，威脅國泰霸業，儘管邱啟益坦言壓力大，但仍有信心，目標直指冠軍。（編輯：張雅淨）1110112