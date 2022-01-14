NHL遇疫須補賽 北京冬奧美國找大學生出戰冰球賽

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）在疫情嚴重影響NHL賽季、球星必須留下補賽的情況下，15名大學球員和8名在歐洲打球的球員取代NHL明星球員，進入北京冬奧美國男子冰球代表隊25人名單。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，北美職業冰球聯盟（NHL）已經延了超過100場比賽，原本下個月北京冬季奧運期間、NHL將停賽以利球星出征，如今這段時間已排滿補賽行程，這也讓NHL球員不得不退出北京冬奧。

不同於有身價百萬球星和NHL夢幻隊參賽的盛況，北京冬奧可能會像2018年平昌冬奧一樣，將由在較小聯賽出賽的潛力球員同場競技。2018年的平昌冬奧，是由俄羅斯拿下冰球金牌。

2018年曾代表美國參加冬奧、如今再次入選美國隊的唯一球員是前鋒歐尼爾（Brian O'Neill），他在「大陸冰球聯賽」（Kontinental Hockey League）打球，為赫爾辛基小丑隊（Jokerit）送出33次助攻，這個數據在聯賽排名第3。

亞谷斯蒂諾（Kenny Agostino）效力下諾佛哥羅魚雷（Torpedo），攻進20球，在聯賽排名第7。

明尼蘇達州立大學的史密斯（Nathan Smith）則是美國大學冰球的頭號得分好手。

整體而言，這次的美國隊陣中有7名球員曾打過NHL。

美國冰球隊在北京冬奧的首戰，將是2月10日對上地主中國一役。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110114