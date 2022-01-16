稻江擊敗高苑仍被淘汰 木棒聯賽16強出爐

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續進行，台北市稻江高商（圖）16日以5比1爆冷擊敗高雄市高苑工商，但比較對戰優質率（TQB）後仍然無緣晉級16強。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）高中木棒聯賽稻江高商今天以5比1爆冷擊敗高苑工商，但比較TQB後仍無緣晉級；木棒聯賽第3階段16強出爐，上屆冠亞軍平鎮高中、穀保家商同組，力拚分組第1種子籤。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段最後一日賽程，稻江高商與高苑工商交手，稻江先發投手黃翰克用109球完投9局，僅被敲出6支安打，飆出9次三振、失掉1分責失分，壓制高苑打線。

稻江1局先拿1分，2局上劉清榮敲出陽春砲，再靠著四壞保送、失誤、安打，單局拿下3分、拉開領先差距，高苑2局下追回1分，稻江7局再起攻勢，靠著接連4支安打多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

稻江高商與高苑工商、玉里高中同組，今天賽後3隊戰績同為1勝1敗，比較對戰優質率（TQB）後，高苑以分組第1晉級、玉里分組第2晉級，稻江被淘汰。

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第3階段16強隊伍出爐，台東體中、普門中學、南英商工、陽明高中同在A組，東石高中、北科附工、善化高中、三民高中在B組，穀保家商、平鎮高中、壽山高中、美和高中在C組，大理高中、大溪高中、高苑工商、玉里高中在D組。

第3階段比賽將於農曆年後2月19日開打，每組取前3名晉級第4階段比賽，分組第1名取得種子籤、直晉8強；平鎮高中、穀保家商為上屆冠亞軍隊伍，此次第3階段強碰，力拚分組第1。（編輯：張雅淨）1110116