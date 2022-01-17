爭取澳網女單首冠 世界球后巴蒂首輪輕鬆過關

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（中央社墨爾本17日綜合外電報導）澳洲的世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天於澳洲網球公開賽首輪輕鬆過關，僅花54分鐘就輕取烏克蘭女將朱蓮科（Lesia Tsurenko），將力爭她在澳網的女單首冠。

第1種子巴蒂在拉佛球場（Rod Laver Arena）迎戰朱蓮科，首盤便全神貫注以6比0掌控局面，接著再以6比1拿下第二盤，以直落二結束比賽。

巴蒂談及在澳洲家鄉父老前打球時表示：「這太美了，自我來到此地後，就一直心存永恒之感。」

在澳網女單首輪其他賽事方面，美國好手基斯（Madison Keys）以7比6（7比2）、7比5直落兩盤，打敗同胞科甯（Sofia Kenin）。

中國女將王薔則以6比4、6比2擊退美國小將高夫（Coco Gauff）。科甯與高夫分別為大會第11及18種子，但皆爆冷敗北。

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至於澳網男單賽事，除了西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）順利晉級2輪，世界排名第3的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）也以7比6（7比3）、6比1、7比6（7比1），擊退同胞阿特麥爾（Daniel Altmaier）晉級，將尋求他的大滿貫賽首冠。

美國選手科達（Sebastian Korda）則以6比3、6比0、6比4直落三，擊敗英國第12種子諾瑞（Cameron Norrie），使本屆澳網爆冷賽事再添一筆。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110117