來自學霸世家 成大王勻妤堅持籃球路再飆32分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

出生在學霸世家的王勻妤19日攻下生涯最高的32分，助成功大學在UBA女子組預賽以72比59擊敗台北護大，即將畢業的她未來將朝物理治療師之路邁進。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 111年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北19日電）老爸是成大醫師，媽媽是成大醫院護理長，老哥則是成大電機所碩士，出生在學霸世家的王勻妤今天攻下生涯最高的32分，助成大在UBA女子組預賽以72比59擊敗台北護大。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組第3階段預賽，今天在台灣科大體育館進行第2天賽事，成功大學靠著首節一波29比9攻勢奠定勝基，加上王勻妤繳出平生涯最高的32分，球隊也拿下預賽第2勝。

王勻妤國中時就對籃球著迷，很想進入永仁高中打球，不過當時父母都投反對票，國中畢業前，她再次和父母溝通，也寫下切結書，保證校排會維持在前30名，她甜甜地笑說：「我都有達成」。

高中畢業後，王勻妤考上成大物理治療系，今年大四的她，為兼顧打球和實習，清晨4點半、天還沒亮就得起床到到重量訓練室報到，自主訓練完再到醫院實習8小時，且為了將身體維持在最佳狀態，她嚴格飲食，每天精算熱量和蛋白質的攝取量。

年紀輕輕就過著苦行僧般的生活，王勻妤不以為意，她說：「每個選擇背後都有犧牲，這是我自己的選擇」。

家人看著王勻妤對籃球的熱愛，也改變了過往態度，從反對轉而支持，媽媽甚至也會依照她的飲食習慣，特地幫她準備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

當年為了進入永仁就讀，王勻妤除和父母約法三章，也挑明大學畢業後不會走向職業路，「如果沒有意外，今年就是我生涯的最後一個球季」。

成大目前在預賽繳出2勝7負，預賽只剩最後2場，象徵著王勻妤籃球生涯最終章進入倒數計時，她不好意思地說，每次賽季劃下句點，總有人要離開，愛哭的她總是哭得唏哩嘩啦，這次輪到她將離開，她說：「真的很不捨，我很喜歡團隊的氛圍，如果不是在成大，我可能不會打得這麼開心」。（編輯：陳仁華）1110119