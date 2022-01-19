更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/20
首頁 / 運動

台灣史上第1次 112全中運開放跨性別選手參賽【獨家】

2022/1/19 21:03（1/19 21:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高中體總官網日前公告自112年全中運起，將開放跨性別及雙性人運動員「跨組別」參賽。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
高中體總官網日前公告自112年全中運起，將開放跨性別及雙性人運動員「跨組別」參賽。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣跨性別平權跨出一大步，高中體總官網日前公告，自112年全中運起，將開放跨性別及雙性人運動員「跨組別」參賽，這也是台灣體育史上，首次明訂開放跨性別運動員參賽。

高中體總官網公告的中華民國111年全國中等學校運動會競賽規程，針對112年全中運選手參賽身體狀況說明時，把跨性別與雙性人運動員納入參賽範圍，至於資格認定與相關細則，則將會112年全中運競賽規程公告。

高中體總則表示，對於資格認定與相關細則，將等體育署訂出辦法後再對外公告。

台灣過去曾有變性運動員參賽，不過當時是在全國大專校院運動會的一般組，而該運動員在身分證上的性別欄也完成更改，因此完全符合參賽資格，而這次則是台灣的運動比賽首度把跨性別與變性運動員納入參賽範圍。

目前國際體壇針對跨性別與變性運動員有訂出參賽規範的項目，以田徑最嚴謹，需透過長達12個月的賀爾蒙介入，讓睪固酮指數降到5 nmol/L以下，不過台灣目前並未跟進。

112年全中運將於新竹縣舉行。（編輯：吳協昌）1110119

延伸閱讀
加拿大女足東奧奪金 奎恩成首位跨性別奧運奪牌者首位跨性別奧運參賽者 紐西蘭舉重選手出局後感謝獲參與機會申請變性無手術證明勝訴 跨性別者成功改性別2025世界同志遊行在台灣 首度移師東亞地區
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族