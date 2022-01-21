中信金正式收購中信兄弟棒球隊 砸8090萬拿經營權

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中信金21日晚間公告，子公司中信育樂將以新台幣8090萬元收購兄弟育樂。圖為去年12月中信兄弟奪下隊史第8座總冠軍拋起總教練林威助（中）慶祝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中國信託冠名贊助中信兄弟棒球隊長達8年多時間，中信金今晚公告，子公司中信育樂將以新台幣8090萬元收購兄弟育樂，未來將中信兄弟棒球隊納入中信金控集團管理，預計2月25日完成交割。

中信金控長期支持體育公益，是全台首家投入「五級棒球運動」推廣的企業。中國信託金控旗下子公司中國信託商業銀行更在2013年12月與華翼育樂公司簽署冠名贊助契約，以新台幣4億元取得華翼育樂公司子公司兄弟育樂公司旗下的職業棒球隊10年獨家冠名權，該球隊自2014年1月起，更名為「中信兄弟棒球隊」。

中信金控、中信銀行及中信育樂公司今天召開董事會，審議通過收購兄弟育樂有限公司營業。中信金晚間公告指出，併購價格約新台幣8090萬元，預計2月25日完成交割。

中信金今天發布新聞稿指出，中國信託冠名贊助8年來，與中信兄弟棒球隊互動密切，為了更緊密連結雙方資源，做更有效率的管理，評估以中國信託育樂公司受讓兄弟育樂公司營業的方式，將中信兄弟棒球隊納入中信金控集團管理，兄弟育樂公司也表達出售意願，因而促成這次交易。

預期併購後將有助於拓展中信育樂於體育文創事業經營版圖，進一步整合資源並提升於運動文化產業行銷推廣效率。

中信金表示，支持棒球的初衷始終如一，中信兄弟棒球隊加入集團後，將更徹底落實中國信託企業文化，持續攜手推動台灣棒運發展。（編輯：潘羿菁）1110121