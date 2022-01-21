茲韋列夫強勢打進澳網16強 卡雷茨科娃驚險過關

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（中央社墨爾本21日綜合外電報導）世界排名第3德國男網名將茲韋列夫今天在澳洲網球公開賽以優異發球直落三淘汰對手，挺進16強。上屆法網冠軍捷克女將卡雷茨科娃在落後情況下奮起直追，順利闖進女單第4輪。

法新社報導，東京奧運金牌得主茲韋列夫（Alexander Zverev）今天在澳洲網球公開賽（Australian Open）的凱恩球場（John Cain Arena）出賽，與世界排名第124的摩爾多瓦選手艾波特（Radu Albot）對戰。

茲韋列夫整場比賽頂住高溫，強勢轟出16記愛司球（Ace），最後費時1小時57分，以6比3、6比4、6比4擊敗對手。他下一場比賽將對上第14種子加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。

茲韋列夫本屆澳網至今獲勝的3場比賽，表現都令人印象深刻。他保持良好狀態，準備可能在8強賽對上擁有20座大滿貫賽冠軍的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）。

女網部分，世界排名第4的卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在拉佛球場（Rod Laver Arena），對上2017年法國網球公開賽（French Open）女單冠軍拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

名列大會第4種子的卡雷茨科娃是2021年表現突出的選手之一，全年拿下3場賽事冠軍，排名躍升60位，外界對她在本屆澳網出賽寄予厚望。

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然而，卡雷茨科娃今天開賽就深陷困境，先以2比6、1比3明顯落後對手。最後她憑不懈精神，以2比6、6比4、6比4驚險過關。

卡雷茨科娃下一場比賽將對上2屆澳網女單冠軍白俄羅斯名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），令球迷期待。艾薩蘭卡今天以秋風掃落葉之姿擊敗烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）打進16強，整場比賽只輸了2局，以6比0、6比2輕鬆晉級。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110121