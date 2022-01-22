官大元寫到兒子感觸深 約好一起去書店看自傳

中華職棒中信兄弟隊投手官大元自傳出版，22日舉辦新書分享會，官大元表示，希望透過自己的故事，不僅帶給打棒球的人力量，甚至能給跟棒球不相關領域的人，有正面能量和啟發。中央社記者謝靜雯攝 111年1月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中信兄弟隊投手官大元自傳出版，上市第1天就上暢銷排行榜，官大元表示，透過文字傳達力量、溫度，是寫作過程中最在意的部分，寫到小孩最有感觸，也跟小孩約好，「要到書店看看我的書」。

中職中信兄弟隊投手官大元自傳「逆轉的王牌：官大元」正式上市，今天也舉辦新書分享會，官大元新書上市第1天就衝上暢銷排行榜，不到3天就再刷，銷售狀況不錯。

官大元今天受訪表示，完成自傳的時間有點緊湊，比較在意過程，在撰寫內容時，用怎麼樣的文字、敘述方式，會讓讀者比較有感覺，能過透過文字傳達力量、溫度、情緒，讓讀者在閱讀文字時，感覺到文字中有呼吸、心跳、血液流動的感覺。

官大元表示，之前時常會有球迷、學生傳訊息給他，提到看到他在球場上的表現、成績，讓他們很有感觸，帶給他們啟發和力量，也因此更加確定要出書，希望透過自己的故事，不僅帶給打棒球的人力量，甚至能給跟棒球不相關領域的人，有正面的能量和啟發。

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被問起在撰寫哪個篇章時特別有感觸，官大元直言「小孩」。官大元的兒子現在小學二年級，他說有跟兒子說出書了，但不曉得兒子知不知道什麼意思，兒子有時候看到社群網站上出現書的照片，會對他說：「這是你的書」。官大元也跟兒子約好：「對，這是我的書，我寫這本書，讓大家認識我，也認識你，找一天，我們一起去書店看看我的書。」

官大元的新書邀請中職會長蔡其昌、中信兄弟隊副領隊彭政閔、二軍投手教練王建民、知名球評潘忠韋、恩師鍾宇政幫忙寫推薦序，官大元表示，他們都是一口答應，也看到自己在他們心中各自的樣子，看到潘忠韋的文字，有感受到這本書帶給他的力量，「這是最有成就感的地方。」（編輯：陳政偉）1110122