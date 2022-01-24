曾宇慶聽李聖裕建議 大專聯賽4強敲致勝二壘打

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽台東大學今天與輔仁大學交手，台東大學「阿牛」曾宇慶埋伏9棒，敲出致勝二壘打，率隊晉級冠軍戰，曾宇慶把握機會向職棒學長李聖裕請教、聽取建議。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在三重棒球場舉行，台東大學連兩屆闖進4強，過去隊史最佳成績為109學年度季軍，今天比賽力拚推進隊史紀錄。

今天兩隊7局打完4比4戰成平手，台東大學8局有攻勢，靠著陳唯翔安打、曾宇慶敲出關鍵二壘打，幫助球隊送回超前分，順利以5比4拿勝、隊史首度闖進冠軍戰。

台東大學總教練王信民表示，曾宇慶雖然有長打能力，但觀察他在中心棒次時，表現並不理想，比較欠缺戰術執行能力，但他具有腳程、上壘率高，讓他打9棒壓力比較沒有這麼大，反而在攻擊上有好的表現。

曾宇慶今天比賽單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點、表現亮眼，面對輔仁大學中繼投手蔡誥翔敲出致勝二壘打。曾宇慶此次大專聯賽兩度從蔡誥翔手中開轟，被問起是不是特別會打蔡誥翔，他笑說：「也沒有，來什麼球打什麼球。」

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曾宇慶表示，8局上場打擊，教練下了2次短打戰術，沒有做好其實壓力有點大，謝謝教練讓他打，不管對手是誰，「只要認真練、努力是不會騙人的。」

曾宇慶表示，之前打中心棒次時，太想要打大支，想要求表現，打後段棒次壓力比較不會這麼大。台東大學畢業學長、效力中職中信兄弟隊野手李聖裕放假也會回學校，曾宇慶把握機會向學長請教，「學長跟我說，不管什麼棒次，都要做好自己的本分，我有把話聽進去。」（編輯：張雅淨）1110124