大專聯賽文化拿下季軍 廖敏雄不滿意：企圖心不夠

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰25日在三重棒球場舉行，文化大學先發投手林振瑋控球有狀況，僅投1局失1分退場、無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學先發投手林振瑋控球有狀況，後援投手林哲佑接替投6.2局穩守，楊祥禾開轟，率隊以5比1擊敗輔大、拿下季軍，總教練廖敏雄不滿意：「球員企圖心不夠。」

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰今天在三重棒球場舉行，文化大學今天與輔仁大學交手，文化大學派出最快球速可達158公里的投手林振瑋先發，但林振瑋控球有狀況，1局先被敲出三壘打、暴投失掉1分，2局投出保送後提前退場。

林振瑋今天總計用28球投1局，被敲1支安打，投出2次四壞保送、1次三振，還有2次暴投，失掉1分責失分、最快球速154公里。

文化4局先追回1分，5局楊祥禾敲出3分砲，幫助球隊突破僵局、也帶起球隊士氣，7局文化再靠著觸身球保送、短打推進、失誤，多添1分保險分，文化繼108學年度後，再度拿下季軍。

文化後援投手林哲佑投6.2局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，替球隊守住局面，也拿下勝投。

文化拿下季軍、總教練廖敏雄並不滿意，他表示先發內野二壘、游擊手，集中力沒有這麼高，也提到昨天4強輸球，球員們卻沒有展現企圖心，要不是有全壘打，比賽前半段其實有點被壓得死死的，「這樣的態度，沒有達到我想要的，我其實有點生氣。」

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廖敏雄表示，林振瑋今天表現不理想，他有身材和球速優勢，但是四壞保送、暴投比例多，會讓球隊有不安定感，「球速快不能只是嚇嚇測速槍，要能解決人才有用，他還需要在技術上多磨練。」

林振瑋也不滿意自己今天的表現，提到昨天練投時丟球的感覺比較好，今天狀況不好，控球一直是自己最大的問題，教練團也有給建議，要他注意動作不要開掉、往一個特定的方向投，有一直在嘗試，放假也會回台南找舅舅、退役球星郭泓志，「讓舅舅幫忙調一下。」（編輯：張芷瑄）1110125

10學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰25日在三重棒球場舉行，文化大學先發投手林振瑋控球有狀況，後援投手林哲佑（前）接替投6.2局，替球隊守住局面，也拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日