更多編輯台推薦新聞：
換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄男大生返台北傳染給家人 病毒基因定序與高雄港群聚相同
首頁 / 運動

文化楊祥禾大專聯賽敲生涯首轟當英雄 目標職棒

2022/1/25 14:29（1/25 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰文化大學大一野手楊祥禾（圖）當英雄，25日敲出超前比數3分砲、也是個人生涯首轟，幫助球隊以5比1擊敗輔仁、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰文化大學大一野手楊祥禾（圖）當英雄，25日敲出超前比數3分砲、也是個人生涯首轟，幫助球隊以5比1擊敗輔仁、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北25日電）大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰文化大學大一野手楊祥禾當英雄，今天敲出超前比數3分砲，也是個人生涯首轟，幫助球隊以5比1擊敗輔仁、拿下季軍，楊祥禾強化打擊、目標職棒。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰今天在三重棒球場舉行，文化大學與輔仁大學交手，兩隊4局打完1比1僵持不下，5局文化靠著楊祥禾3分砲超前比數、也打出士氣，7局再添1分，順利拿下勝利。

楊祥禾今天沒有被排在先發打序中，4局接替上場守游擊，首打席被觸身球保送，5局開轟，7局犧牲觸擊，9局敲出左外野方向飛球出局，今天總計2打數敲出1支安打，貢獻3分打點。

文化總教練廖敏雄表示，今天因為先發內野游擊手和二壘手注意力不集中，所以把他們換下場，楊祥禾雖然才大一，但展現纏鬥性、不輕易被解決，今天打出全壘打，也幫助球隊扭轉士氣。

文化以產出強打者著名，但廖敏雄對於近期球隊打擊表現不滿意，他表示，球員訓練和打擊型態太過美式，都想要打長打，三振率高、太容易被解決，「還是要以想辦法得分為主」，這些都是需要再調整改進的部分。

楊祥禾表示，今天替補上場沒有想太多，全壘打那個打席，先破壞幾顆球，也適應一下對方投手的球路，抓到失投球打成全壘打，是生涯首轟，跑到二壘時才知道有打出去。

楊祥禾本來沒有在大專聯賽報名名單中，最後一刻被放入名單，「很期待，這是大學的第一個比賽」。楊祥禾高中時可投可打，他表示對於打擊守備比較有信心，現在主要練打為主。

高中畢業時覺得自己還有很多缺失，楊祥禾選擇先到大學磨練，偶像是中職退役人氣球星彭政閔，未來目標也是打職棒。（編輯：張雅淨）1110125

延伸閱讀
大專聯賽文化拿下季軍 廖敏雄不滿意：企圖心不夠孫易伸轟2分砲 大專棒球聯賽文化擊退美和林承緯開轟包辦3打點 大專棒球聯賽文化搶勝
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族