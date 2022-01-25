文化楊祥禾大專聯賽敲生涯首轟當英雄 目標職棒

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰文化大學大一野手楊祥禾（圖）當英雄，25日敲出超前比數3分砲、也是個人生涯首轟，幫助球隊以5比1擊敗輔仁、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰文化大學大一野手楊祥禾當英雄，今天敲出超前比數3分砲，也是個人生涯首轟，幫助球隊以5比1擊敗輔仁、拿下季軍，楊祥禾強化打擊、目標職棒。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰今天在三重棒球場舉行，文化大學與輔仁大學交手，兩隊4局打完1比1僵持不下，5局文化靠著楊祥禾3分砲超前比數、也打出士氣，7局再添1分，順利拿下勝利。

楊祥禾今天沒有被排在先發打序中，4局接替上場守游擊，首打席被觸身球保送，5局開轟，7局犧牲觸擊，9局敲出左外野方向飛球出局，今天總計2打數敲出1支安打，貢獻3分打點。

文化總教練廖敏雄表示，今天因為先發內野游擊手和二壘手注意力不集中，所以把他們換下場，楊祥禾雖然才大一，但展現纏鬥性、不輕易被解決，今天打出全壘打，也幫助球隊扭轉士氣。

文化以產出強打者著名，但廖敏雄對於近期球隊打擊表現不滿意，他表示，球員訓練和打擊型態太過美式，都想要打長打，三振率高、太容易被解決，「還是要以想辦法得分為主」，這些都是需要再調整改進的部分。

楊祥禾表示，今天替補上場沒有想太多，全壘打那個打席，先破壞幾顆球，也適應一下對方投手的球路，抓到失投球打成全壘打，是生涯首轟，跑到二壘時才知道有打出去。

楊祥禾本來沒有在大專聯賽報名名單中，最後一刻被放入名單，「很期待，這是大學的第一個比賽」。楊祥禾高中時可投可打，他表示對於打擊守備比較有信心，現在主要練打為主。

高中畢業時覺得自己還有很多缺失，楊祥禾選擇先到大學磨練，偶像是中職退役人氣球星彭政閔，未來目標也是打職棒。（編輯：張雅淨）1110125