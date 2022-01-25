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納達爾5盤大戰挺進澳網4強 朝21座大滿貫金盃邁進

2022/1/25 17:25（1/25 17:40 更新）
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西班牙名將納達爾25日挺進澳網4強，離創紀錄的21座大滿貫男單金盃僅有2場比賽之遙。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
西班牙名將納達爾25日挺進澳網4強，離創紀錄的21座大滿貫男單金盃僅有2場比賽之遙。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲網球公開賽8強賽，歷經激烈的5盤大戰後擊敗加拿大選手沙波瓦洛夫，離創紀錄的21座大滿貫男單金盃僅有2場比賽之遙。

法新社報導，納達爾為本屆大會第6種子，在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）與第14種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）鏖戰4小時8分鐘，最終以6比3、6比4、4比6、3比6、6比3險勝。

這是納達爾第7度晉級澳網4強，下一場比賽將面對義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）或法國名將蒙菲爾斯（Gael Monfils）。

納達爾生涯已獲20座大滿貫男單金盃，與強敵世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）保有相同紀錄。

喬科維奇因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種問題，已被迫遣返打道回府，而費德瑞則因傷未能參賽，因此納達爾有望在本屆澳網搶先刷新紀錄。

納達爾曾在2009年澳網摘冠，但他因為長期的腳傷問題而提早結束2021年賽季，之後又於12月感染COVID-19。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1110125

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