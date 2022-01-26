桑茂森換穿幸運衣奏效 UBA國體搭8強末班車

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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，國體大26日出戰輔大，國體大總教練桑茂森（圖）穿上象徵幸運的深色毛衣，加上全隊團結一心，最終國體大以74比60擊敗輔仁大學，成為最後一支晉級8強的球隊。中央社記者黃巧雯攝 111年1月26日

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（中央社記者黃巧雯新北26日電）UBA國體大賽前陷入3連敗，教頭桑茂森今天決定穿上象徵幸運的深色毛衣，加上全隊團結一心，最終國體大以74比60擊敗輔仁大學，成為最後一支晉級8強的球隊。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽第4階段在台藝大、世新大學兩地舉行，國體大今天出戰輔大，攸關晉級門票能否提前到手。

國體大此役5人得分雙位數，以陳澔翔13分最多，而韓杰諭繳出10分、11籃板、4助攻成績，幫助國體大以74比60收拾輔大，成為繼健行科大、政治大學、世新大學、台藝大、義守大學、萬能科大、台師大後，最後一支挺進8強的隊伍。

國體大預賽一度拉出4連勝，但最後階段苦吞3連敗，也讓教頭桑茂森決定今天改穿球隊連勝時期曾穿過的深色毛衣上陣，最終球隊不僅止敗，還搶下8強門票。桑茂森賽後接受媒體聯訪時笑著說，要將幸運毛衣摺好，8強階段再穿。

國體大本季大四或研究所球員合計僅3人，球隊以大一、大二為主體，桑茂森表示，在中鋒郭翰受傷後，他也呼籲球員要更團結，共同分擔禁區責任。

近年來不少球隊找外籍生助陣，本季晉級8強隊伍中，僅國體大、義守、台師大、健行以純本土陣容搶下8強門票。

面對擁有外籍生球隊享有禁區優勢，桑茂森除了鼓勵陣中球員黃偉程、謝承諳、韓杰諭多投外線，也希望球員從外籍生身上學到自己缺乏的能力，並在關鍵時刻保持專注力。

韓杰諭透露，有鑒於球隊在最後3波進攻時，常以失誤收場，因此在練球時，教練也會要他們模擬最後一波進攻，讓大家練習找到適合的出手機會。（編輯：張雅淨）1110126