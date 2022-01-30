澳網納達爾鏖戰5盤逆轉勝封王 締造大滿貫21冠[影]

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（中央社墨爾本30日綜合外電報導）西班牙猛將納達爾今天在澳網男單決賽對上俄羅斯選手梅迪維夫，兩人鏖戰5盤，最終納達爾以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5奪冠，收下第21座大滿貫金盃。

納達爾（Rafa Nadal）與塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）原本都擁有20座大滿貫賽事冠軍，今天納達爾一舉打破勢均力敵的態勢。

大會第2種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）目前世界排名第2，比第6種子納達爾年輕10歲。梅迪維夫去年9月曾在美網粉碎喬科維奇奪得21座大滿貫金盃的美夢。

男網世界排名第一的喬科維奇沒接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在今年澳網登場前引發簽證爭議，最終遭驅逐出境，無緣爭取衛冕。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110130