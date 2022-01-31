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納達爾澳網封王 喬科維奇費德瑞佩服他奮戰不懈

2022/1/31 01:49
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）澳洲網球公開賽男單決賽，西班牙納達爾今天贏得史詩級的逆轉勝封王，並笑納21座大滿貫金盃傲視當今網壇群雄，喬科維奇與費德瑞相繼道賀，這兩人皆囊括20座大滿貫金盃。

法新社報導，費德瑞（Roger Federer） 在社群網站Instagram發文說：「你令人欽佩的敬業態度、全力以赴與奮戰精神，激勵了我和遍及全球的無數人。」

喬科維奇（Novak Djokovic）原本也是被看好可望成為首個贏得21座大滿貫金盃的得主，卻因本屆澳網賽前被驅逐出境而夢碎，不過他還是在推特發文向納達爾（Rafael Nadal）道賀：「了不起的成就，再次展現始終令人印象深刻的奮戰精神。」

納達爾對手俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）雖然在澳網男單封王戰率先拿下前兩盤，可惜未能守成與金盃失之交臂。

這位現年25歲比納達爾年輕10歲的網壇好手表示：「當然，若是我想要贏，某些小地方、小細節，我可能還得再加強，不過這就是網球，這就是命，納達爾打得超現實，他提升了他的境界。」

西班牙「蠻牛」納達爾在澳網男單決賽，對上小他10歲的梅迪維夫，兩人大戰5小時24分鐘，最終納達爾以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5逆轉勝奪冠。

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35歲的納達爾經歷威脅職業生涯的腳傷，一直在調整打法，以彌補危及他非凡生涯的足部疾病「穆勒．魏斯氏症」（Muller-Weiss syndrome）；這一疾病相當罕見，是由發育不良的骨骼所致。

納達爾還曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但他仍締造了若干令人難以置信的表現，像是今年開季贏得10連勝，在澳網熱身賽、ATP250墨爾本公開賽奪冠，並且29度打進大滿貫賽事的決賽，其中澳網占6次。（譯者：曹宇帆）1110131

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