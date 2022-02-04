赫洛替補砍全場最高24分 熱火擊敗馬刺終止3連敗

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（中央社聖安東尼奧3日綜合外電報導）赫洛（Tyler Herro）今天從板凳殺出，攻下全場最高24分，幫助美國職籃NBA邁阿密熱火在客場以112比95擊敗聖安東尼奧馬刺，終止近期一波3連敗。

這場比賽原訂在去年12月29日進行，但當時熱火陣中有太多人觸發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫相關規定，能上場的人數湊不到聯盟規定的下限，因此只能延期。

熱火在上半場打完，以57比47領先地主馬刺10分，但下半場才開打兩分鐘，被追到只剩6分領先，所幸他們及時拉出15比3攻勢，讓比賽勝負自此大致底定。熱火第3節時，最多領先達24分，前3節打完也領先22分。

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赫洛此役從板凳出發，雖然三分線外5投全數落空，但整場比賽20次出手命中11球，還是攻下全場最高24分。阿德巴約（Bam Adebayo）今天有18分、11籃板的「雙十」演出，巴特勒（Jimmy Butler）、羅賓遜（Duncan Robinson）都拿下17分。勞瑞（Kyle Lowry）因為私人因素連續缺席9場比賽後，在今天歸隊，他先發打了25分鐘，只靠兩罰俱中獲得2分。

馬刺本場比賽人手不足，莫瑞（Dejounte Murray）因左手腕扭傷缺陣，麥德莫特（Doug McDermott）因為右腳踝扭傷無法上場，伯爾特（Jakob Poeltl）則因腦震盪不克出賽。攻下全隊最高分的，是獲得22分的懷特（Derrick White），瓊斯（Tre Jones）則有16分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110204