台日交流賽可能延期 日職會長：一直和台灣連繫

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）台日交流賽目前台方、日方朝著延賽方向討論，日職會長齊藤惇今天接受日媒訪問時說，「第一次知道台灣媒體報導了這件事」，並說一直和台灣互相聯繫，能不能打還要看條件。

中華職棒原定將組成聯隊於3月5、6日赴日與日本國家隊打交流賽，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，組隊遇到不少困難，許多球星都婉拒參賽。中職會長蔡其昌昨天在新春團拜時說，由於近期日本疫情嚴重，日方、台方都開始考慮延賽，雙方一直保持溝通。

日本媒體「日刊體育」今天報導，日職會長齊藤惇在接受訪問時談到此事表示，「第一次知道這件事情，我們一直在互相聯繫，為了比賽而比賽是沒有意義的，如果條件允許當然是想打，但還要看一下條件。」

部分媒體將此發言解讀為齊藤惇第一次知道有可能延賽的事情，讓中職方看到報導也嚇一跳，馬上致電給日職確認。

經過確認之後，中職發布訊息澄清，正確翻譯應該為齊藤惇今天在視察日職春訓時被問「台灣媒體報導台日交流賽可能延期一事」，他回應：「第一次聽說」，是指第一次聽說台灣媒體報導出來這件事，而不是第一次聽說有可能延賽。（編輯：張芷瑄）1110211