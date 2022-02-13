六堆勇士馬拉松起跑 探看客庄之美

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邁入第57屆的六堆運動會，13日先由六堆勇士馬拉松賽事揭開序幕，清晨5時許參賽者在鳴槍之後起跑，沿途經過4個客家鄉鎮，探看六堆之美。（傅民雄提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月13日

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）邁入第57屆六堆運動會將在3月登場，六堆勇士馬拉松賽事先於今天起跑，今年首度開放全國民眾參賽，吸引2000人共襄盛舉，沿途跑經客家鄉區，探看六堆之美。

六堆勇士馬拉松賽事在屏東縣竹田鄉的六堆忠義祠舉行，規劃全馬11公里、半馬5公里，共計2000人參加，清晨5時許，鳴槍起跑。

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竹田鄉長傅民雄告訴中央社記者，路線規畫特別經過中堆竹田、先鋒堆萬巒、後堆內埔及前堆麟洛等4個客家鄉區，讓跑者沿途欣賞各鄉鎮不同特色，鄉鎮裡探看六堆之美。

邁入第57屆的六堆運動會有「大武山下的小奧運」之稱，即將在3月登場，客家運動好手將齊聚屏東竹田，除了籃球、桌球、棒球等熟悉運動賽事外，更與國際接軌，新增奧運項目賽事，像是攀岩及馬拉松等，將傳統與創新融合，傳承百年客家精神。（編輯：黃世雅）1110213