HBL永仁險勝南山 教頭：穩定性仍不夠

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（中央社記者黃巧雯新北14日電）永仁高中今天在110學年度高中籃球聯賽（HBL）從落後9分，到領先17分，決勝節尾聲差點翻盤，儘管以76比73險勝南山高中勇奪2連勝，但教頭時超傑認為球員穩定性仍不夠。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組8強賽在新北市新莊、板橋體育館兩地舉行，預賽拿下5連勝的永仁高中，昨天8強賽首戰以30分差大勝南湖高中，今天與南山碰頭。

南山劉芳瑜上半場帶動球隊攻勢，幫助南山大部分處於領先，但第2節後段戰況急轉直下，邱敬恩率領永仁追分，加上邱群琋關鍵兩罰，永仁以40比39反超。

永仁許婉昀、林靜妍第3節連續在外線開火，幫助球隊取得雙位數領先，而南山決勝節吹起反攻號角，江昀蓁最後1分鐘連得4分，一度追成僅剩3分差，可惜最後一擊失手，永仁有驚無險以3分差收下勝利。

時超傑賽後接受媒體聯訪時表示，由於南山劉芳瑜此役手感很順，只能設法阻止對方出手，一度讓南山攻勢停頓。

從落後到逆轉，到讓對手後來居上，時超傑認為，球員穩定性不太夠，他也點名除了邱群琋、邱敬恩、林靜妍外，其他球員也要在中距離、外線多出手，球隊攻擊火力才能更順暢。

邱敬恩進帳全隊最高25分，外加10籃板，卻在決勝節關鍵時刻籃下無人防守的空檔放槍，讓時超傑直搖頭，邱敬恩坦言自己太放鬆，「沒有人守，還沒有把球放進去 很不應該」。

8強賽前兩天賽程結束，女子組共4隊取得2連勝，另4隊處於2連敗，衛冕軍淡水商工今天靠著蕭豫玟獨拿19分，外加生涯新高的32籃板，以76比63擊退普門中學，收下2連勝。

北一女中宋瑞蓁繳出27分、13籃板、9抄截「準大三元」成績，率隊以79比70扳倒金甌女中，同樣2連勝到手。

陽明高中張聿嵐繼續展現全能身手，以21分、9籃板、7助攻、5抄截表現，率領陽明以71比54輕取南湖，2連勝入袋。（編輯：管中維）1110214