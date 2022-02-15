籃網靠新同學打天下 力退國王終止11連敗

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（中央社紐約14日綜合外電報導）首度披上美國職籃NBA布魯克林籃網球衣，塞斯．柯瑞砍下23分，率隊109比85擊敗沙加緬度國王，終止球隊11連敗。

塞斯．柯瑞（Seth Curry）此役包括三分球8投3中在內，18次出手命中10球，攻下全隊最高23分，另外抓下7個籃板、送出5次助攻，讓籃網繼1月21日擊敗聖安東尼奧馬刺後，再度嘗到勝利滋味。

左腳踝扭傷缺席7場比賽的阿德雷奇（LaMarcus Aldridge），今天從板凳出發，為籃網攻下19分，布朗（Bruce Brown）貢獻了他本季新高的19分，並有6籃板、6助攻、5抄截、3阻攻的表現，替補的菜鳥湯瑪斯（Cam Thomas）有14分進帳，德拉蒙（Andre Drummond）則獲11分、9籃板。

德拉蒙與塞斯．柯瑞10日才與西蒙斯（Ben Simmons）一起被費城76人送到籃網換取哈登（James Harden），但西蒙斯此役並未上場，只在板凳上觀戰。

國王今天的三分球命中率僅2成57，整體投籃命中率也只有3成44，陣中的佛克斯（De'Aaron Fox）攻下全場最高26分，從板凳出發的密契爾（Davion Mitchell）與迪文森索（Donte DiVincenzo）分別獲得13分、12分。

在布朗單節10分的帶動下，籃網最多曾握有19分優勢，首節以35比24領先。次節國王兩度將落後追到剩下3分差距，但籃網上半場仍以55比48領先國王。

下半場開打後，國王在巴恩斯（Harrison Barnes）切入上籃得手後，一度將落後縮小到剩下1分差距，但隨後在塞斯．柯瑞獨得12分的帶領下，籃網打出15比3的猛攻，以70比57將分差拉開，前3節打完以80比66持續領先。

末節國王反撲無力，最終讓籃網在主場留下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110215