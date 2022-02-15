HBL張聿敏展全能身手 永仁輕取普門拉3連勝

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（中央社記者龍柏安台北15日電）HBL上屆亞軍永仁高中，今天靠著中鋒張聿敏繳出19分、14籃板與6助攻的全方位成績單，率隊以78比60輕取普門高中，也摘下HBL女子組8強賽3連勝。

110學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，今天進行第3天賽事，比賽在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，永仁上半場打完就已取得45比27大幅領先，下半場雖一度被對手近逼至只差10分，最後仍順利守住勝果。

永仁教頭時超傑直言，球隊在大幅領先後，球隊態度有些鬆懈，這也是他們需要檢討與改進的地方，而提到張聿敏的全能發揮，時超傑吐嘈愛徒說：「今天她有6罰不進，如果她的球都有進，或許就不會被追這麼緊」。

張聿敏今天7罰僅1中，賽後被問到罰球出了什麼事，讓她一度語塞，雖然繳出全能數據，卻因罰球出狀況被教練挖苦，她也無奈地說：「罰球是有點可惜」。

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今年高三的張聿敏，身高雖僅175公分，不過本季出賽每場都繳出雙位數以上籃板，她承認，「籃板后」是她給自己的目標，也想帶學妹去小巨蛋（晉級4強），她希望在高中生涯的最後一年，用個人獎給自己留下一個美好的回憶。

永仁過去5年都是4強班底，張聿敏強調，她認為4強除是一支傳統球隊的基本配備，另一方面，「我也不希望連續晉級4強的紀錄斷在我們這屆手裡」。（編輯：陳仁華）1110215