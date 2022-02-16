大聯盟最具人氣台灣日 售票邁向3000大關

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）美國職棒紐約大都會隊每年台灣日活動，造就美國東岸台灣人一年一度大拜拜傳統。附贈Taiwan字樣球衣的主題門票銷售熱門，正邁向3000大關，可望打破紀錄。

今年台灣日活動8月28日於皇后區的花旗球場（Citi Field）舉行，當天主場大都會出戰科羅拉多洛磯比賽中，穿插活動介紹台灣文化與特色美食。到時預計有3000人穿著Taiwan球衣，參與這場美國職棒規模最大的台灣文化慶典。

去年台灣日，駐美代表蕭美琴開球，隨票附贈的Taiwan字樣1號球衣助長買氣，賣出破紀錄2350張主題門票，創下美國職棒大聯盟比賽中可供查詢的最多台灣人進場紀錄。今年台灣日的售票可望再創高峰。

大都會球團今天的新聞稿表示，去年推出Taiwan #1紀念球衣大受好評，今年球團加碼至3000件，只送不賣，隨主題門票附贈。售票官網（fevo.me/taiwanday）上線幾天內售出近2000張，幾乎確定超越去年人數。

2006年、2007年王建民全盛時期，台灣僑胞進場力挺，人數從幾百人到幾千人，但皆為估計。紐約大都會舉行台灣日，為球團與紐約的台灣僑胞合作，16年來打造出美國大聯盟30支球隊裡，歷史最久、規模最大的台灣文化慶典。

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大都會隊亞洲市場負責人王偉成向中央社表示：「紐約大都會台灣日已成為球隊指標性的活動，也是大紐約地區每年必參與的『台灣人大拜拜』。台灣人非常有向心力，雖然活動少了大型企業贊助，但所有當地『民間力量』共同撐起這活動走了16年。」

王偉成表示，除了贊助單位Hello Taiwan及紐約各民間社團包票支持，很多球迷加碼購買，想幫台灣家人朋友拿到紀念球衣；紐約之外如賓州、麻州、馬里蘭州及首府華盛頓傳出台僑團體將包遊覽車共襄盛舉。（編輯：高照芬）1110216