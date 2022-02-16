中職宣布台日交流賽延期 日程雙方持續保持討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒今天發布新聞稿宣布，因為疫情關係，原定在3月初舉行的台日交流賽暫緩舉行，中職和日職都會以延期而非取消為目標努力，相關日程與交流細節會持續保持討論。

中華職棒原本要組成聯隊於3月5日、6日赴日與日本國家隊打交流賽，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係遭遇不少困難。之前，中職會長蔡其昌受訪時曾表示，台灣與日職朝著延期的方向來討論。

中職表示，考量到球員健康安全，以及避免防疫措施對選手後續調整等影響因素，在與日本職棒聯盟密切協商討論後，決議原訂3月5日、3月6日在東京巨蛋所舉行的「2022台日經典賽」暫緩舉行。

中華職棒指出，與日本職棒都會以「延期」舉辦為目標共同努力，並針對相關日程與交流細節等內容持續保持密切討論，期盼在未來疫情趨緩之下，兩國職棒聯盟有機會再次交流，維持雙方深厚情誼。

中華職棒會長蔡其昌表示，去年開始籌備的台日交流賽，台日兩國的職棒聯盟與球團一直都秉持著積極投入的心情，期盼台日雙方都能籌組最強球隊來切磋交流，不過因為今年初兩國Omicron變異株疫情驟升，進而影響到球員參加意願與相關防疫安全的顧慮，雙方不得已做出暫緩舉辦的決定。

蔡其昌指出，「特別感謝日本職棒聯盟齊藤惇會長與聯盟、球團們的積極促成，以及雙方政府在此交流賽中所給予的協助，中華職棒在此致上最誠摯的謝意。」同時他也感謝統一獅總教練林岳平所領導的教練團與球員們，在這段期間的奉獻付出，期盼未來疫情趨緩，台日有機會再次交流。（編輯：陳仁華）1110216