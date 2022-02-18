HBL宋瑞蓁下半場狂轟27分 北一女勝永仁晉4強

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（中央社記者龍柏安台北18日電）北一女中今天靠著高三後衛宋瑞蓁下半場攻下27分帶領，終場77比66擊敗永仁高中，除逼得對手吞下本季首敗，也繼稍早淡水商工後，成為HBL第2支晉級4強的女子球隊。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，昨歷經1天休兵，今天在新莊體育館與板橋體育館重燃戰火，8強賽還未吞敗的北一女中與永仁高中正面交鋒，贏家就可拿下女子組第2張4強入場券。

上半場打完永仁還握有11分領先優勢，沒想到宋瑞蓁下半場突然爆發，第3節獨拿13分率隊吹起反撲號角，幫助球隊後來居上，第4節她又攻下14分，全場27分、9助攻與8籃板，堪稱是球隊逆轉頭號功臣。

北一女教頭駱燕萍指出，上半場子弟兵發生16次團隊失誤，但對手只有1次抄截，顯示問題出在自己，下半場改正缺失，加上宋瑞蓁的火力復甦，才順利拿下勝利。

宋瑞蓁承認，上半場出手總是不進，打得有些悶，中場休息時教練開罵，也把她們罵醒，下半場此次出手命中後，也找回狀態，「出手感覺好像都會進。」

當狀態一來，宋瑞蓁真的擋都擋不住，她透露比賽中有一個中距離打板，「那球有點瞎，是因為投歪了才變成打板。」

北一女今天贏球後，是隊史連續4年挺進4強，宋瑞蓁臉上掛著笑容說，過去2年她們總是跌跌撞撞，幾乎都是壓線晉級4強，「今年不用靠別人，所以感覺很不一樣。」（編輯：張芷瑄）1110218