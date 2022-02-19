HBL光復擊敗松山 摘下第2張4強入場券

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（中央社記者龍柏安台北19日電）光復高中今天複製對手「神盾」招牌，逼得松山高中下半場僅拿14分，加上帶傷上陣的王牌陳將双攻下27分，終場68比48擊敗松山，成為HBL男子組第2支晉級4強球隊。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，今天在新莊體育館與板橋體育館兩地舉行，男子組南山高中昨率先搶下第5勝，摘下4強入場券，今天光復擊敗松山後，8強賽戰績以5勝1負，也搭上4強列車，並是隊史近4年來第3度挺進4強。

男子組4強已有2隊出爐，最後2張入場券則由衛冕軍泰山高中、能仁家商與松山等3隊角逐。

能仁明天下午5時將硬碰松山，贏球一方則可篤定晉級，而能仁2大主力潘偉傑與江品諺都掛傷號，也讓他們在8強賽4連勝苦吞2連敗。

對能仁而言，唯一的好消息是，他們曾在8強賽首役，以22分之差大勝泰山高中，因此明天他們就算不敵松山，只要不輸超過40分，依舊可吊車尾挺進4強。

泰山目前戰績3勝3負和松山持平，最單純的狀況就是能仁幫忙擊敗松山，泰山就可憑著對戰優勢直接晉級。

不過泰山明天下午3時20分就得提前出戰東泰高中，因此還是得全力搶勝，才能帶給隨後出賽的2隊更多壓力。（編輯：張芷瑄）1110219