陳韻文挑戰餅總救援紀錄 盼不要有這麼多「劇場」

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中職統一獅隊終結者陳韻文（前中）新球季目標是突破總教練林岳平的救援紀錄，不過他表示，首要目標是保持健康才有機會，也希望改善控球，不要有這麼多「劇場」。中央社記者張新偉攝 111年2月21日

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（中央社記者楊啟芳高雄21日電）中職統一獅隊終結者陳韻文新球季目標是突破總教練林岳平的救援紀錄，目前只差14次，不過他表示，首要目標是保持健康才有機會，也希望改善控球，不要有這麼多「劇場」。

年僅26歲的陳韻文從2016年就開始擔任球隊終結者，去年達成生涯第100次救援成功，是史上最年輕的達成者，目前累積115次救援成功。陳韻文在昨天的開訓儀式上，喊出今年要超越獅隊總教練林岳平的救援紀錄，林岳平目前仍以129次救援成功居中職史上第一。

陳韻文今天接受媒體聯訪時表示，要超越紀錄首先要保持健康才有機會，「春訓先打好底，這也是我現在該做的東西」。陳韻文希望把握當下，只要有上場機會就幫助球隊把勝利守下，「至於破紀錄就順其自然」。目前樂天桃猿隊的陳禹勳生涯118次救援成功，但陳韻文希望先由自己破紀錄，「當然是希望由我來延續」。

不過林岳平希望陳韻文要創造自己的棒球生涯紀錄，陳韻文說：「紀錄本來就是留在那邊留給後面的人破的，突破（原本的紀錄）會很開心，也是對自己的肯定，但也希望自己可以把救援次數慢慢往上推，能推多少算多少，讓後面的人去突破。」

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談到今年球季想要改善的部分，陳韻文表示，最想要改善控球，不要製造這麼多「劇場」（危機），「我本來就不是控球型的選手，每次一上場很容易先送1、2個跑者上去，對教練來說也是壓力和負擔，希望今年更穩定一點。」

陳韻文今年還多了一個任務，被隊長林岱安指定成為副隊長，算是投手群的代表。對此陳韻文表示，希望可以協助球隊、隊長，「只要投手群有需要，我就跟隊長岱安、另外一個副隊長智傑討論，跟教練、球團反應，幫選手爭取他們需要的東西。」（編輯：陳仁華）1110221