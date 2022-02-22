傳簽資深後衛德拉吉奇 籃網爭冠添利多

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（中央社紐約21日綜合外電報導）多家媒體報導，自由球員德拉吉奇和布魯克林籃網簽下合約，將在美國職籃NBA今年剩餘球季效力籃網，並成為球隊爭冠的一大助力。

原本擁有「3巨頭」的籃網頗被看好能逐鹿中原，但厄文（Kyrie Irving）因為拒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗缺席大半賽季，最後才在球隊妥協下出賽。

至於杜蘭特（Kevin Durant）則是有傷在身打打停停；哈登（James Harden）表現不如過去耀眼，卻要球隊交易他，最終如願來到費城76人，在這樣風波不斷的情況下，以致籃網的聲勢與戰績始終難以維持在高點。

目前籃網戰績31勝28敗，暫居東區第8。

包括洛杉磯的快艇及湖人、金州勇士、密爾瓦基公鹿、芝加哥公牛都對德拉吉奇（Goran Dragic）有興趣，但籃網現任總教練奈許（Steve Nash），球員時期曾和德拉吉奇在鳳凰城太陽共事過。

根據體育電視頻道ESPN的報導，籃網為了空出名額給德拉吉奇，打算把卡特（Jevon Carter）裁掉。

多倫多暴龍趕在交易大限前，把35歲的德拉吉奇送到聖安東尼奧馬刺，但馬刺在協商後，買斷他的合約。

去年11月底，德拉吉奇基於私人因素離開球隊前，只替暴龍打了5場球，不過他去年11月13日起就沒有出賽，總計在暴龍有限的出賽時間內，平均每場得8分、抓2.8籃板並貢獻1.8助攻。

德拉吉奇生涯陸續待過太陽、邁阿密熱火、休士頓火箭、暴龍，一共打了872場比賽，其中有524場先發，平均每戰可獲13.9分、4.8助攻、3.1籃板。

他在2013至2014年球季獲選為NBA年度第3隊，並拿下年度最佳進步獎，且曾於2017至2018球季入選全明星賽。

26歲的卡特，本季在籃網打了46場比賽，其中有1場是先發，平均每戰可進帳3.6分。（譯者：李晉緯/核稿：曹宇帆）1110222