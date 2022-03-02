俄國與白俄參賽北京帕運？主管單位將開會決定

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（中央社北京2日綜合外電報導）將於4日開幕的北京冬季帕拉林匹克運動會因俄羅斯入侵烏克蘭蒙上陰影，俄國與其盟友白俄羅斯運動員參賽問題懸而未決，國際帕拉林匹克委員會今天將開會討論，預定傍晚會有結論。

身為第一座同時舉辦過夏季與冬季奧運的城市，俗稱「鳥巢」的北京國家體育場將又一次在一場開幕式打亮燈光，歡迎全球各地數以百計運動員。

由於俄國入侵烏克蘭引發全球憂心，帕運前許多爭議未解，4日的開幕式可能低調舉行。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）對俄國入侵同樣審慎以對，2月28日國際奧會敦促全球各大運動總會排除俄羅斯和白俄羅斯的運動員，但俄國與白俄運動員能否參加帕運仍懸而未決。

國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）今天將召開會議，預料傍晚就有決定。

體育界的反應多是與烏克蘭站在一起，國際足球總會（FIFA）將俄國踢出2022世界盃（World Cup），橄欖球主管機關則禁止俄羅斯和白俄參加所有國際橄欖球賽事，直到「另行通知為止」。

此外，身為柔道高手的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則遭國際柔道總會（International Judo Federation）拔除了榮譽主席頭銜。（譯者：鄭詩韻/核稿：張佑之）1110302