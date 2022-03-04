台東國際鐵人三項賽5日登場 展現在地永續等元素

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「台東國際鐵人三項」將於5日登場，主辦單位4日舉行記者會，宣布今年特別以台東農產品為選手餐點，還加入永續及有機環境元素。中央社記者盧太城台東攝 111年3月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東國際鐵人三項賽明日登場，今年亮點除菁英級及名人選手參賽外，主辦單位特別以台東農產品為選手餐點，還加入永續及有機環境元素。

台灣鐵人三項股份有限公司總經理鄭世奇今天在台東召開記者會時表示，歷經去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延賽的2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan台東國際鐵人三項賽、2022 Liv Iron Girl台東國際女子鐵人三項賽、2022 IRONKIDS台東國際小鐵人三項賽，3月5日至3月6日將重回台東。

他說，5日上午首先登場的是亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl台東國際女子鐵人賽」，500名兼具力與美的女鐵人將展開距離為51.5公里標準組及二鐵賽事；女子賽事結束後，緊接著是由對象為6-14歲兒童、青少年的「2022 IRONKIDS台東國際小鐵人三項賽」登場，有將近200名小朋友參賽。

他指出，6日為賽事重頭戲「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan台東國際鐵人三項賽」，過往70.3賽事吸引逾30個國家的選手參與，今年雖受到疫情影響，但仍有近200名居住台灣的外籍選手及近1000名台灣選手同場競技，相信賽事精采可期。

鄭世奇說，這次賽事好手齊聚一堂，將爭取「2022 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格，這場世界級鐵人賽事將在美國猶他州聖喬治（St.George, Utah, USA）舉辦，全世界將透過這些代表台灣出賽的菁英好手而看見台灣。

選手陣容有曾獲得2020年及2021年IRONMAN 70.3分齡組男子總冠軍的「鐵人J帥」王志袁、2021年IRONMAN 70.3墾丁站菁英組季軍謝育宏、台灣首名在20歲就贏得國內外鐵人賽「100金」的選手張家豪、2020極限鐵人賽冠軍許仁茂。

還有2018 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人賽台灣女子冠軍許靜怡、知名律師蔡惠子、Go Go Taiwan主持人段慧琳、演員楊一展、董事長樂團主唱「吉董」吳永吉、藝人馬國畢。

積極推動友善運動環境的台灣師範大學特殊教育學系教授姜義村這次也將帶隊，與知名作家蔡詩萍、小兒科醫師黃瑽寧、美女主播魏華萱、聽障奧運羽球金牌范榮玉等人組成身障組「愛運動．動無礙」團隊，陪伴身心障礙者一同以接力方式參與IRONMAN 70.3接力賽（113 KM），宣揚身心障礙者也能不受身分及肢體限制，盡情享有運動權利。

除此外，LAVA台灣鐵人公司10年前就開始推動選手自帶環保杯、無紙化電子成績證書、賽後使用環保餐具等，今年將再次與「綠色冀泉」合作，使用自然掉落的牛樟樹枝製作完賽獎牌，每面獎牌將捐出獎牌營收1/3資助台灣足球隊發展，1/3繼續種樹、1/3維持社會企業營運。選手的獎盃也會使用對環境更友善木頭材質製成，透過打造綠色賽事。

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另外，結合在地也是今年賽事的要素，這次選手餐飲獲得台東縣政府農業處大力支持，選手不只能在賽事中品嚐在地生產的台東香蕉，Iron Girl選手的完賽餐飲是池上農會提供以139號品種米，佐以在地農產製作而成的手工特色壽司盒；還有以關山米為食材製成的風味千層糕、手工黑糖糕及抹茶紅豆糕等客家甜點。

IRONMAN 70.3的賽後餐飲同樣獨具特色，由台東縣政府農業處提供紅藜、太麻里金針花、洛神等當地食材，由在地文化會館ITA原旅巧手料理成特色美食。此外，農業處將贈送每名選手及現場所有工作人員1顆在地特產鳳梨釋迦，讓選手、所有工作人員都將享受到1場最具台東在地化的IRONMAN國際賽事。（編輯：戴光育）1110304