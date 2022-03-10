熱身賽廖任磊先發3局繳好投 味全龍擊退新北禾聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊10日在斗六棒球場進行自辦熱身賽，派出投手廖任磊（左）先發，主投3局僅被敲出1支安打，後2局都演出3上3下，送出4次三振，沒有失分。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場與業餘新北禾聯隊進行自辦熱身賽，味全先發投手廖任磊投3局，繳出無失分好投，加上打線串聯，王順和演出3安猛打賞，終場味全以13比4奪勝。

由於是自辦熱身賽，比賽規則較為自由，味全今天排出10個先發棒次，劉基鴻前3局都會擔任首名打者。1局下味全就有攻勢，林威廷選到保送後盜上二壘，接著林孝程敲出安打送回1分。

味全在3局下攻下大局，劉基鴻、王順和接連敲安打得1分後，靠著劉時豪安打、2次保送形成滿壘，接著林孝程擊出高飛犧牲打，攻下1分，李展毅再敲安打帶有2分打點，取得5比0領先。

4局下味全的林旺衛、王順和接連敲出三壘安打得1分，劉時豪再敲安打送回1分；5局下董秉軒敲三壘安打後，林旺衛敲安打送回1分；7局下味全二、三壘有人時，魏全敲出二壘安打，帶有2分打點；8局下再添3分，終場味全以13比4擊敗新北市隊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這場是劉基鴻自去年左手因觸身球骨裂之後首度對外實戰，3打數敲出1支二壘安打，吞下2次三振；另外王順和打第8棒，3打數敲出3支安打，表現傑出。

味全此戰推出廖任磊擔任先發投手，投3局僅被敲出1支安打，後2局都演出3上3下，送出4次三振，沒有失分；之後陳良志投1局失1分，李承風投1局失1分；曹祐齊中繼2局被敲4支安打，失2分；接著游宗儒、陳明軒各投1局都沒有失分。（編輯：張雅淨）1110310