楊俊瀚、王偉旭開季狀態佳 新教練團和冬訓成關鍵

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亞運培訓隊成員王偉旭等短跑好手近期狀況佳，比賽都繳出不錯成績。王偉旭10日受訪時表示，團隊互動和冬季訓練菜單都與以往有所不同。中央社記者黃巧雯攝 111年3月10日

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）亞運培訓隊成員楊俊瀚、王偉旭等短跑好手，近期比賽都繳出不錯成績，兩人今天不約而同都將關鍵指向與新的教練團互動以及不同的冬季訓練菜單。

新北市全國青年盃田徑公開賽在板橋第一運動場舉行，楊俊瀚、王偉旭這次都有參賽，楊俊瀚昨天在公開男子組100公尺決賽跑出10秒04摘金，王偉旭則跑出10秒3奪銀，前者因超風速不列全國紀錄，後者則因超風速，亞運達標不算數。

楊俊瀚、王偉旭今天公開男子組200公尺預賽各以20秒93、21秒56挺進明天決賽，有機會再次站上頒獎台。

「短跑型男」易緯鎮接任教練後，體能教練謝佳鈞去年也進駐國訓中心，一同協助亞運培訓隊6名男子短跑好手，楊俊瀚、王偉旭也感受到團隊的互動和訓練菜單與以往不同。

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「我覺得有很多、很棒的想法加入在我們團隊中。」楊俊瀚賽後接受媒體聯訪時表示，自己曾在美國受訓，而謝佳鈞曾在國外大學田徑隊服務，他在訓練過程中會主動請教謝佳鈞解惑，加上易緯鎮先前曾當過選手，也讓彼此溝通更暢通。

王偉旭也感受到團隊內部氛圍的變化，「都可以互相開玩笑，算很輕鬆，但該練習時，大家也會專注練習」。他表示，冬季訓練也和以往完全不同，「以往冬訓可能要跑很長，這次冬訓則著重速度提升，教練也會注重循序漸進」。（編輯：張雅淨）1110310