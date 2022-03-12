HBL淡水商工蕭豫玟24分率隊擊敗陽明 將和北一女爭冠

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（中央社記者龍柏安台北12日電）HBL淡水商工今天克服第3節8分落後，在第4節完成逆轉，雙塔之一的蕭豫玟繳出24分、17籃板，是致勝功臣。終場淡商以77比68擊敗陽明高中，明晚將與北一女中爭冠。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女4強決賽，今天在台北小巨蛋熱鬧開打，淡商擺脫陽明糾纏，連3年打進女子組冠軍賽，將尋求繼82至84學年度後，隊史第2度3連霸。

淡商曾在90、91學年度與103、104學年度締造2連霸，不過挑戰3連霸卻都失敗告終，今年再度挺進決賽，淡商教頭陳美莉告訴球員：「我打過3連霸，也教過3連霸，但你們的歷史要靠自己去創造。」

今天大殺四方的蕭豫玟，談到明天的決賽，她表示會保持平常心，但接下來話鋒一轉：「冠軍不會讓給別人。」

北一女身高雖不如淡商，不過速度快，準頭夠，反觀淡商禁區擁有蕭豫玟與趙云楓這對身高超過180公分的雙塔，兩隊各擁有自己的特色與風格。

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蕭豫玟表示，她不擔心北一女的刁鑽與神準外線，她認為只要壓制對方進攻發動機宋瑞蓁，就能把傷害降至最低，而最好的方式就是：「不要讓她接球，也不要給她得分。」

而談到冠軍賽MVP，蕭豫玟承認，她的確想要，但奪冠仍是最大前提，也會保持平常心；高三的韓汛則直言，上季球隊完成2連霸，卻在冠軍賽MVP競爭上輸給學姐，一度有些小悶，不過現在的她不在乎自己數據與得分，「球隊贏球最重要。」（編輯：吳協昌）1110312