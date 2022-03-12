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光復高中首闖HBL冠軍賽 陳將双25分送走衛冕軍泰山

2022/3/12 13:59（3/12 14:51 更新）
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110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組4強戰，光復高中「最強高中生」陳將双（持球者）12日攻下全場最高的25分，助隊終場以78比63擊敗泰山高中，隊史首闖冠軍賽。中央社記者張新偉攝　111年3月12日
110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組4強戰，光復高中「最強高中生」陳將双（持球者）12日攻下全場最高的25分，助隊終場以78比63擊敗泰山高中，隊史首闖冠軍賽。中央社記者張新偉攝　111年3月12日
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（中央社記者龍柏安台北12日電）HBL光復高中「最強高中生」陳將双，今天攻下全場最高的25分，率隊開局就用一波20比9攻勢下馬威，終場78比63擊敗衛冕軍泰山高中，隊史首度闖進冠軍賽。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女4強決賽，今天在台北小巨蛋盛大登場，近年崛起的新銳光復高中，包含本季在內近4季共3度挺進4強，今年甚至再刷新隊史紀錄，首度叩關決賽，明晚將與能仁家商與南山高中之間的勝方對決爭冠。（編輯：吳協昌）1110312

110學年度HBL高中籃球聯賽4強決賽12日在台北小巨蛋登場，近年崛起的新銳光復高中（白衣），包含本季在內近4季共3度挺進4強，今年甚至再刷新隊史紀錄，成功擊退衛冕軍泰山高中（黑衣），首度叩關決賽。 中央社記者張新偉攝　111年3月12日
110學年度HBL高中籃球聯賽4強決賽12日在台北小巨蛋登場，近年崛起的新銳光復高中（白衣），包含本季在內近4季共3度挺進4強，今年甚至再刷新隊史紀錄，成功擊退衛冕軍泰山高中（黑衣），首度叩關決賽。 中央社記者張新偉攝　111年3月12日

北一女多點開花擊敗永仁 隊史第3度闖進決賽

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（中央社記者龍柏安台北12日電）北一女今天靠著流暢團隊攻勢，前3節打完就已取得18分領先優勢，終場以83比61擊敗永仁高中，隊史第3度挺進HBL高中籃球聯賽女子組決賽。

110學年度HBL高中籃球聯賽最終4強決賽，今天在台北小巨蛋登場，北一女王牌後衛宋瑞蓁雖僅拿6分，不過全隊共有4名球員得分達到雙位數，靠著多點開花攻勢扳倒上季亞軍永仁，成為聯盟第1支晉級冠軍賽的球隊。（編輯：管中維）1110312

北一女12日靠著流暢團隊攻勢，前3節打完就已取得18分領先優勢，終場以83比61擊敗永仁高中，隊史第3度挺進HBL高中籃球聯賽女子組決賽。中央社記者張新偉攝 111年3月12日
北一女12日靠著流暢團隊攻勢，前3節打完就已取得18分領先優勢，終場以83比61擊敗永仁高中，隊史第3度挺進HBL高中籃球聯賽女子組決賽。中央社記者張新偉攝 111年3月12日
北一女12日靠著流暢團隊攻勢，終場以83比61擊敗永仁高中，隊史第3度挺進HBL高中籃球聯賽女子組決賽。賽後北一女到觀眾席向支持的球迷致意。中央社記者張新偉攝 111年3月12日
北一女12日靠著流暢團隊攻勢，終場以83比61擊敗永仁高中，隊史第3度挺進HBL高中籃球聯賽女子組決賽。賽後北一女到觀眾席向支持的球迷致意。中央社記者張新偉攝 111年3月12日
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