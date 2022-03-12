HBL北一女闖進決賽 賽前策略奏效克服熱機慢

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（中央社記者龍柏安台北12日電）上一次交手，北一女中在克服17分劣勢下逆轉永仁高中，今天HBL女子組4強賽兩隊再次交鋒，北一女克服熱機太慢的缺失，以83比61擊敗永仁，隊史第3度打進冠軍賽。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女最終4強賽，今天在台北小巨蛋點燃戰火，北一女靠著點點開花的團隊攻勢，前3節打完就已取得18分領先，最終也順利開張，拿下本季聯盟首張冠軍賽入場券。

北一女教頭駱燕萍賽後表示，賽前她告訴球員，「這場比賽的策略，就是先輸17分」。駱燕萍承認，她的賽前策略讓球員很錯愕，她解釋，上次複賽交手，她們最多落後永仁17分，她希望球員一開賽就拿出應有的強度和態度。

今天攻下14分、9籃板的高一菜鳥黃子芸搞笑地說，教練的賽前「策略」，「我有當真，後來才覺得怎麼可能」。王牌後衛宋瑞蓁也說，她有點被教練嚇到。

不過，球員們後來搞懂，教練的目的其實是刺激她們，希望她們不要從大幅落後下再開始追分。

北一女今天團隊三分球21投9中，命中率達42.9%，反觀永仁團隊32投僅中3，加上團隊失誤也以21比11不如對手，成了勝負的分水嶺。

首次在小巨蛋出賽，黃子芸沒有菜鳥球員的生澀，反倒展現大將之風，賽後被問到拿下這一勝後，是否會覺得更接近新人后，她妙回：「更接近的不是這個獎項，而是另一個獎項（冠軍）。」（編輯：管中維）1110312